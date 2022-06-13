الرئيس السيسى: نحاول المحافظة على ألا تتصاعد الأمور وتنزلق إلى مواجهة مسلحة فى ليبيا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه فيما يتعلق بالأزمة الليبية، نحاول أن نحافظ على أن الأمور لا تتطور وتصعب فإذا قدرنا نحل المسألة من خلال المسار الدستورى ومباحثات 5 + 5 وتشجيع الأشقاء في ليبيا أن يتفهموا أن مصلحة ليبيا أكبر من أي مصلحة ثانية .

أضاف الرئيس السيسى، خلال حواره مع عدد من الإعلاميين بعد افتتاح مشروعات الإنتاج الحيوانى الألبان والمجازر الألية بمدينة السادات: يجب على الأقل أن نحافظ على ألا تتصاعد الأمور وتنزلق إلى مواجهة مسلحة ونعود للأوضاع التي كانت موجودة في 2019 و2020.

وتابع الرئيس السيسى: حتى الآن نحن نسيطر على هذه الأمور من خلال جهودنا مع الأشقاء ومهتمين بهذا الملف فالحد ألأدنى لليبي أن يكون هناك هدنة ولا يكون هناك اقتتال داخلى لأن هذا يمثل تهديدا علينا، فهل الأمر يمكن أن يشهد انفراجة حقيقية لليبيا أو غيرها لليبيا تحديدا كل شيء ممكن عندما تخلص النوايا والإرادة وهذا ليس بكثير