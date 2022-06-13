الداخلية تضبط 156 قطعة سلاح و213 قضية مخدرات

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (156) قطعة سلاح نارى ، (213) قضية مخدرات وتنفيذ (60877) حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (15) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها 17 متهما لعدد 5 منهم معلومات جنائية بحوزتهم ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) وتنفيذ (4253) حكما قضائيا متنوعا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.