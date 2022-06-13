اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 يونيو 2022 12:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط هاربا من 52 قضية متنوعة فى كفر الشيخ

الإثنين، 13 يونيو 2022 11:48 ص
الداخلية تضبط هاربا من 52 قضية متنوعة فى كفر الشيخ حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخلية في ضبط هارب بكفر الشيخ، محكوم عليه بالحبس فى 52 قضية متنوعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط المحكوم عليهم الهاربين.
 
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (محكوم عليه هارب - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفرالشيخ) والمطلوب التنفيذ عليه فـى عدد (52) حكم فى قضايا متنوعة بإجمالى حبس (18سنة)،  بالتردد على محل إقامته على فترات متباعدة خشية ضبطه.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية

مكافحة الجريمة

قطاع الأمن العام

أخبار الحوادث

أخبار عاجلة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة