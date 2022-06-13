الداخلية تضبط هاربا من 52 قضية متنوعة فى كفر الشيخ

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط هارب بكفر الشيخ، محكوم عليه بالحبس فى 52 قضية متنوعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (محكوم عليه هارب - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفرالشيخ) والمطلوب التنفيذ عليه فـى عدد (52) حكم فى قضايا متنوعة بإجمالى حبس (18سنة)، بالتردد على محل إقامته على فترات متباعدة خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.