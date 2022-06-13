الخارجية: مصر تنجح فى إصدار بيان مشترك بمجلس حقوق الإنسان يشيد بدور الأسرة خلال كورونا

(أ ش أ)

أعلن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين نجاح مصر فى التنسيق مع أكثر من 95 دولة فى إصدار بيان مشترك بمستهل أعمال الدورة الـ50 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والتى بدأت فعالياتها اليوم الاثنين، حيث يسلط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسة الأُسرة باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع، والتي لها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

وقال جمال الدين - بحسب بيان لوزارة الخارجية - "إن البيان، الذي حظى بتأييد من مختلف المناطق الجغرافية، أكد أن الدول مُلزمة باتخاذ تدابير محددة لضمان أوسع دعم وحماية لهذه المؤسسة الاجتماعية وتعزيز وحدتها واستدامتها والمحافظة عليها، وخلق بيئة مواتية لنمو ورفاهية أفرادها، لاسيما خلال مواجهة الأزمات، وهو ما تجلى خلال جائحة كورونا".

ولفت إلى ما أشار إليه البيان من تأثير جائحة كورونا على مساهمة الأسرة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتقليص إمكاناتها كعامل أساسي في تنمية الدولة والمجتمع، حيث أثرت سلباً على أوجه الرعاية التي توفرها الأسر لأفرادها، خاصة من الأطفال وكبار السن، وكذا التوازن بين العمل والأسرة، والمساواة بين الجنسين والجوانب الأخرى للحياة الأسرية.

وأكد البيان المشترك أنه رغم تلك التحديات فقد لعبت الأُسر دوراً مهماً في التخفيف من تأثير الجائحة عبر التضامن بين أفرادها، وبما يدفع الدول لمزيد من الاستثمار في السياسات والبرامج الموجهة نحو الأسرة تعزيزاً للتضامن الاجتماعي.

كما أبرز البيان أن تحقيق التوازن بين العمل والأسرة يعد عاملاً حاسماً في التخفيف من آثار الجوائح على حقوق الإنسان والتنمية، وحث الحكومات على تطوير استراتيجيات تركز على تمكين المرأة وتعزيز التوزيع العادل لمسؤوليات الرعاية والمساعدة بين الرجال والنساء.