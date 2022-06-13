وقال بارامونوف - لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين، إن "الفرنسيين يدركون استحالة بناء هيكل أمني أوروبي من دون روسيا بدون الأخذ في الحسبان الحقائق الجديدة للعصر".

وأضاف أن "هذا الأمر اعترف به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعلن مؤخرا عن الحاجة إلى الحفاظ على الحوار مع روسيا من أجل إيجاد حل ديبلوماسي للصراع في أوكرانيا وبناء توازن جديد من خلال الجهود المشتركة في مجال الأمن في أوروبا دون الانصياع لإغراء الذل والانتقام".

وأشار بارامونوف إلى أن كل هذا ينطبق تماما على قضية المحادثات الجوهرية على مستوى وزيري خارجية البلدين، والتي لم يغلقها الجانب الروسي أبدا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال مؤخرا: "إنه لا ينبغي إذلال روسيا، لأنه سيأتي اليوم الذي ستتوقف فيه الأعمال العدائية وستكون الدول قادرة على إيجاد طريق من خلال الدبلوماسية"، مشيرا إلى أنه أمضى حوالي 100 ساعة في المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا.