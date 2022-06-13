وأضاف بارامونوف -فى تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين، "لقد أعلنت قيادة الفاتيكان مرارًا وتكرارًا عن استعدادها لتقديم أي مساعدة ممكنة لتحقيق السلام وإنهاء الأعمال الحربية في أوكرانيا، وتم تأكيد هذه التصريحات في الممارسة العملية".

وأوضح أن بلاده تحافظ على حوار مفتوح وموثوق حول عدد من القضايا مع الفاتيكان تتعلق بالوضع الإنساني في أوكرانيا، مشددا على أن مبادرات الفاتيكان قد تكون مطلوبة في ظل ظروف معينة.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن النخبة الأوكرانية حديثة النشأة وتنتهك الوعود والالتزامات وترتكب استفزازات خطيرة وتضحي بأمن مواطني أوكرانيا وروسيا.