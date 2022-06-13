الحكم بحبس سيدة 3 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه زعمت أنها خبيرة تخسيس

كتب: أحمد حسنى

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة سيدة زعمت أنها طبيبة التخسيس، بالحبس 3 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه، ومعاقبة متهم آخر بغرامة 20 ألف جنيه.

كانت أجهزة الأمن ضبطت سيدة بعد تعدد البلاغات ضدها، وادعائها الحصول على دكتوراه من إحدى الجامعات البريطانية. وأنشأت قناة فضائية لعرض منتجاتها العشبية، وأوهمت الضحايا بالعلاج من السمنة عن طريق الأعشاب والوصفات غير المصرح بها طبيًا، ودون اعتماد من الجهات، بغرض الحصول على أموال.

وأدعت أنها إخصائية تخسيس معتمدة من وزارة الصحة والسكان، خلافًا للحقيقة، وذكرت أنها أول مؤسسي فكرة التخسيس أونلاين في مصر، للترويج للأدوية الخاصة بها لعلاج السمنة.