وأضاف راغى - فى تصريح اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - أن الهدف من العملية كان منع العمليات الإرهابية والقضاء على العناصر الإرهابية.

وكان الجيش الصومالى قد كثف فى الآونة الأخيرة من عملياته العسكرية ضد فلول مليشيات الشباب المتطرفة حيث نجح مؤخرا، فى استعادة العديد من القرى فى جنوب ووسط البلاد.