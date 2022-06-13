الجيزة: ساحات انتظار ومواقف سرفيس ووحدات خدمية أسفل محور كمال عامر بالعمرانية

كتب ـ سيد الخلفاوى

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة والعجوزة والدقي، لمتابعة حالة النظافة والإشغالات ونسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بعدد من القطاعات.

تفقد المحافظ أعمال التنسيق الجارية للساحات الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر بشارع ترعه الزمر بحي العمرانية حيث تم إنشاء ساحات لانتظار السيارات ومواقف للسرفيس ووحدات تجارية تشمل مطاعم ومحال خدمية، في إطار خطة المحافظة لتحقيق الاستغلال الأمثل للساحات الواقعة أسفل المحور.

كلف المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع إدارة المرور لضمان عدم سير السيارات بالاتجاه المعاكس أو استخدام الساحات كدورانات مما قد يتسبب في إعاقه للحركة المرورية، خاصة بتقاطع شارع الثلاثيني مع شارع ترعة الزمر .

كما وجه محافظ الجيزة بتكليف شركة لصيانة الساحات والغرف الخدمية، مشدداً على المستفيدين من الوحدات التجارية بضرورة الحفاظ علي النظافة بمحيط وحداتهم وعدم إلقاء المخلفات أو السماح بالتعدي علي أعمال التطوير والأسوار والممشي .

كما تفقد المحافظ نسب تنفيذ أعمال تطوير متفرعات شوارع مراد والنيل موجها رئيس حي جنوب بتطوير شارع ويصا واصف والأهتمام بتقليم الأشجار لتعكس المظهر الجمالي .

وخلال تفقد شارع النيل كلف المحافظ رئيس حي العجوزة بالمتابعة مع الأجهزة المعنية بمترو الأنفاق ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بميدان الكيت كات لاستكمال الشكل الحضاري للقطاع بالكامل .

وعاين المحافظ نسب أعمال التطوير والرصف الجارية بشارع مراد حيث تم استكمال الاعمال حتي ميدان الجيزة في اطار تنفيذ المحافظة خطه رفع كفاءة محاور الحركة المرورية .

كما اطلع المحافظ علي أعمال التطوير الجارية بشارع البحر الأعظم حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف حتي نفق كوبري عباس وجاري أستكمال الرصف بدءا من نزلة الطريق الدائري بالمنيب وحتي القرية الفرعونية .

استعرض المحافظ الحالة العامة للنظافة والإشغالات وانتظام أعمال التطوير الجارية بشوارع مراد والنيل وشارل دي جول، كما كلف المحافظ رئيس هيئة النظافة باستمرار جهود التجريد للطرق ومتابعه اداء شركات النظافة العاملة .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام وكلا من ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش و شفيق جلال رئيس هيئة النظافة واللواء أحمد عبد الفتاح واللواء ياسر سامي وطه عبد الصادق وسمير عويضة رؤساء أحياء الدقي والعجوزة وجنوب والعمرانية .