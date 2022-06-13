الجلابية تراث الأجداد "على كل شكل ولون".. رحلة أشهر أنواع الزى الفلاحى.. لايف

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، مع أقدم بائع للأقمشة الخاصة بالزى الفلاحي للتجار والفلاحين "عابد عبود" بسوق المواشى بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، الذى أكد أنه يبيع هذه الأقمشة منذ ما يزيد عن 15 عاما مضت داخل السوق أو الأسواق الأخرى، مؤكدا "الفلاح بيحب يلبس الحاجة القيمة".

وقال عابد عبود أقدم بائع أقمشة فلاحي بسوق المواشى بمدينة بنها، أنه يعمل بهذه المهنة منذ ما يزيد عن 15 عام، موضحا أن أفضل الأنواع الصيفية للأقمشة هي "الجولدن تكس، والكتان المستورد، والجولدن الإيطالى، والسلكة الإنجليزي"، مشيرا إلى أن سعر القماش الخاص بتفصيل الجلابية الفلاحي فقط يصل حوالى 500 جنيه، ويصل سعرها النهائي بعد الخياطة والكلفة الخاصة بها حوالى 1200 جنيه للجلابية الواحدة، وهو ما يتعدى ثمن البدلة أو البدلتين.

وتابع "عبود"، أن تكلفة العباية الخاصة بالزي الفلاحي وحدها تتخطى الـ 2000 جنيه، وبذلك يصبح سعر الزى الفلاحي والعباية الخاصة بها يتعدى جملتها 3003 جنيها للزى الواحد، مشيرا إلى أن الزى الفلاحي يبدأ من 400 جنيه حتى 1200 جنيه، موضحا أن العباية يتم صنعها من قماش "إمبريال"، وهو مخصص فقط لصناعة العبايات التي توضع فوق الزي الفلاحي.















