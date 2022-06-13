اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فى اليوم العالمي للمتبرعين بالدم..

الجامعة العربية تدعو إلى توفير الموارد الكافية لزيادة جمع الدم من المتبرعين

الإثنين، 13 يونيو 2022 04:43 م
الجامعة العربية تدعو إلى توفير الموارد الكافية لزيادة جمع الدم من المتبرعين الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة
بيشوى رمزى

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قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن العالم يحتفل فى 14 يونيو من كل عام باليوم العالمى للمتبرعين بالدم، وقد اختارت منظمة الصحة العالمية شعار هذا العام "التبرع بالدم بادرة تضامن... شارك فى الجهد وأنقذ الأرواح"، والذى يبرز أهمية التبرع بالدم فى إنقاذ الأرواح وتعزيز التضامن داخل المجتمعات.

 

وأكدت أن هذا اليوم يعد فرصة مناسبة للتبرع بالدم والذى يسهم فى انقاذ حياة الملايين من البشر، داعية الدول العربية والسلطات الصحية الوطنية للعمل على توفير الموارد الكافية لزيادة جمع الدم من المتبرعين طوعاً ودون مقابل، وإدارة مخزون الدم المتوفر ونقله إلى من يحتاجون إليه، ونوهت إلى أهمية اذكاء الوعى العربى بشأن الحاجة إلى الدم والسعى مجدداً إلى تسليط الضوء على دعم الخدمات الوطنية المعنية بنقل الدم ومنظمات المتبرعين بالدم وغيرها من المنظمات غير الحكومية لتعزيز برامج التبرع بالدم كما أكدت على ضرورة بتعزيز الحملات الوطنية والمحلية فى هذا الشأن.

 

وأضافت أن الأمانة العامة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العربية لخدمات نقل الدم والتى تتولى رئاستها المملكة المغربية بصدد عقد الاجتماع العشرون للهيئة العربية لخدمات نقل الدم، يومى 14 و15 يونيو 2022 بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، والذى تم اختيار موعد انعقاده ليوافق يوم الاحتفال باليوم العالمى للمتبرعين بالدم.

 

وأشارت إلى أن الهيئة العربية لخدمات نقل الدم هيئة منبثقة عن مجلس وزراء الصحة العرب وأنشئت بموجب قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم 118 الصادر عن الدورة العادية الرابعة لمجلس وزراء الصحة العرب التى انعقدت مارس 1979.

 

ويشهد جدول أعمال الاجتماع العديد من المواضيع من بينها استعراض ومناقشة تقارير الدول العربية الأعضاء بخصوص الإجراءات والتنظيمات الخاصة باستقطاب المتبرعين بالدم خلال جائحة كورونا (2020).


الجامعة العربية

هيفاء أبو غزالة

اليوم العالمي للمتبرعين بالدم

التبرع بالدم



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