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التعليم: عدم حصول الطالب على لقاح كورونا لا يمنعه من دخول امتحانات الثانوية

الإثنين، 13 يونيو 2022 10:00 ص
التعليم: عدم حصول الطالب على لقاح كورونا لا يمنعه من دخول امتحانات الثانوية وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لن يتم منع اى طالب لم يحصل على لقاح كورونا من دخول امتحانات الثانوية العامة 2022، موضحة أنه لا توجد قرارات وزارية تنص على حرمان أى طالب لم يحصل على اللقاح من دخول الامتحانات ومن ثم سوف يتم السماح للجميع بدخول الاختبارات، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان أبرزها تحقيق التباعد بين الطلاب أثناء أداء الامتحان.
 
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.
 
 

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