التعليم: أسئلة الثانوية العامة تخاطب الفهم ومن المنهج وتقيس نواتج التعلم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستخاطب الفهم ومن المنهج وستقيس نواتج التعلم الخاصة بالمقررات الدراسية، لافتة إلى أنه على الطلاب التعامل مع الأسئلة بشكل محترف أى أن الطالب يفهم ويقرأ السؤال بعناية ودقة قبل اختيار الإجابة الصحيحة، موضحة أن كل سؤال له إجابة صحيحة واحدة وليس أكثر من إجابة ومن ثم يجب على الطالب التركيز بشكل جيد للوصول لهذه الإجابة.
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.
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