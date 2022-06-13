اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 يونيو 2022 07:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: أسئلة الثانوية العامة تخاطب الفهم ومن المنهج وتقيس نواتج التعلم

الإثنين، 13 يونيو 2022 07:00 ص
التعليم: أسئلة الثانوية العامة تخاطب الفهم ومن المنهج وتقيس نواتج التعلم وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة  2022 ستخاطب الفهم ومن المنهج وستقيس نواتج التعلم الخاصة بالمقررات الدراسية، لافتة إلى أنه على الطلاب التعامل مع الأسئلة بشكل محترف أى أن الطالب يفهم ويقرأ السؤال بعناية ودقة قبل اختيار الإجابة الصحيحة، موضحة أن كل سؤال له إجابة صحيحة واحدة وليس أكثر من إجابة ومن ثم يجب على الطالب التركيز بشكل جيد للوصول لهذه الإجابة.
 
 
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.
 
 

التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

امتحان المواد غير المضافة للمجموع

اخبار مصر

ورقة المفاهيم للثانوية العامة

مسودة الامتحانات

ارقام جلوس الثانوية العامة

النماذج الاسترشادية

الاجابات النموذجيه

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022

الحصول على ارقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022

الحل فى البابل شيت

امتحانات 2022



الموضوعات المتعلقة

طريقك للتفوق فى مادة التاريخ للثانوية العامة.. أهم الأبواب والأسئلة ونماذج الامتحانات المتوقعة.. شرح كامل لأبرز نقاط المنهج يؤهلك لتحصيل أفضل نتيجة فى الاختبارات.. فيديو

السبت، 11 يونيو 2022 12:18 م

ضوابط إعلان نتيجة الثانوى العام فى شكل تقديرات.. اعرف التفاصيل

السبت، 11 يونيو 2022 12:07 م

درجات أم تقديرات.. كيف يتم إعلان نتيجة الثانوى العام؟ التعليم تجيب

السبت، 11 يونيو 2022 11:48 ص

خطوات تأجيل امتحان الثانوية العامة للدور الثانى بالدرجة الفعلية × 13 معلومة

السبت، 11 يونيو 2022 07:00 ص

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على آخر استعدادات الامتحانات ونظام الأسئلة (فيديو)

السبت، 11 يونيو 2022 04:00 ص

الكنيسة ترفع الصلوات لطلاب الثانوية العامة غدا السبت

الجمعة، 10 يونيو 2022 11:03 م

وصفة ذهبية للتفوق فى مادة الجغرافيا.. أهم الخرائط بمنهج الثانوية العامة

الجمعة، 10 يونيو 2022 06:55 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة