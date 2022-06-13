التعليم: أسئلة الثانوية العامة تخاطب الفهم ومن المنهج وتقيس نواتج التعلم

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستخاطب الفهم ومن المنهج وستقيس نواتج التعلم الخاصة بالمقررات الدراسية، لافتة إلى أنه على الطلاب التعامل مع الأسئلة بشكل محترف أى أن الطالب يفهم ويقرأ السؤال بعناية ودقة قبل اختيار الإجابة الصحيحة، موضحة أن كل سؤال له إجابة صحيحة واحدة وليس أكثر من إجابة ومن ثم يجب على الطالب التركيز بشكل جيد للوصول لهذه الإجابة.