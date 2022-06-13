التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى مياه الملاحات بالإسكندرية

الاسكندرية -أسماء على بدر

قررت نيابة سيدي جابر الإسكندرية، التصريح بدفن جثة شاب في العقد الثاني من العمر، لقي مصرعه بعد سقوطه فى مياه الملاحة الكائنة بمنطقة المطار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الحادث.

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بوقوع حالة غرق بالملاحة الكائنة بمنطقة المطار، وسط المحافظة.

على الفور انتقل فرق الإنقاذ النهري رفقة قوة أمنية مدعومة برجال الحماية المدنية، وسيارة إسعاف في الإسكندرية إلى موقع الحادث لانتشال الجثة.

وبالمعاينة والفحص تبين غرق شاب يدعى اسلام أحمد، 16 سنة، وتم التواصل مع الإنقاذ النهري وانتشال الجثة فى مطار سيدى جابر بالقرب من الملاحة.

قال أحد الغطاسين، إنه شهد غرق شاب يدعى إسلام أحمد، يبلغ من 16 سنة، اذ سقط فى الملاحة بالقرب من السواحل، بمنطقة المطار بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وأن فرق الإنقاذ النهري توجهت إلى موقع الحادث ورافقهم مجموعة من غواصين الخير في الإسكندرية توجهوا للمشاركة في عملية البحث عن الجثمان وانتشاله قبل غرقه وهو ما تم التوصل إليه خلال أول ساعة من حالة الغرق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.