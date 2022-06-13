البحرية الأمريكية تعلن وقف عملياتها مؤقتا بعد مقتل 6 جنود خلال شهر

أوقفت البحرية الأمريكية جميع وحدات الطائرات غير المنتشرة مؤقتًا اليوم الاثنين لإجراء فحص للسلامة فى أعقاب العديد من حوادث تحطم الطائرات الأخيرة، وفقًا لإعلان صدر فى نهاية الأسبوع.
قالت صحيفة ذا هيل، تهدف "وقفة السلامة" التى تم الإعلان عنها يوم السبت إلى مراجعة ممارسات إدارة المخاطر وإجراء تدريب على عمليات إدارة التهديدات والأخطاء، وأضافت البحرية: "من أجل الحفاظ على جاهزية قوتنا، يجب أن نضمن بقاء سلامة شعبنا على رأس أولوياتنا".
يأتى التوقف بعد ثلاث حوادث فى يونيو، اثنان منها كانت قاتلة، حيث توفى طيار واحد فى البحرية فى حادث تحطم فى ولاية كاليفورنيا على بعد حوالى 170 ميلاً شمال شرق لوس أنجلوس خلال مهمة تدريبية فى 3 يونيو.
فى 8 يونيو، لقى خمسة من مشاة البحرية مصرعهم بعد تحطم طائرة أخرى، فى كاليفورنيا شرق سان دييجو، وفى 9 يونيو، تحطمت طائرة خلال رحلة تدريب روتينية فى كاليفورنى وقالت البحرية إن أفراد الطاقم الأربعة نجوا من الحادث وجميع الحوادث الثلاثة لا تزال قيد التحقيق.
قال زاك هاريل، المتحدث باسم القوات الجوية البحرية فى سان دييجو، لصحيفة نيويورك تايمز أنه لا يوجد دليل يربط بين الحوادث الثلاثة حتى الآن، وأضاف: "إذا كان هناك أى شيء يخرج من التحقيق يحدد أن هناك صلة، فسيتم التعامل معه على الفور".
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