البحرية الأمريكية تعلن وقف عملياتها مؤقتا بعد مقتل 6 جنود خلال شهر

أوقفت البحرية الأمريكية جميع وحدات الطائرات غير المنتشرة مؤقتًا اليوم الاثنين لإجراء فحص ‏للسلامة فى أعقاب العديد من حوادث تحطم الطائرات الأخيرة، وفقًا لإعلان صدر فى نهاية الأسبوع.‏

قالت صحيفة ذا هيل، تهدف "وقفة السلامة" التى تم الإعلان عنها يوم السبت إلى مراجعة ممارسات ‏إدارة المخاطر وإجراء تدريب على عمليات إدارة التهديدات والأخطاء، وأضافت البحرية: "من أجل ‏الحفاظ على جاهزية قوتنا، يجب أن نضمن بقاء سلامة شعبنا على رأس أولوياتنا".‏

يأتى التوقف بعد ثلاث حوادث فى يونيو، اثنان منها كانت قاتلة، حيث توفى طيار واحد فى البحرية فى ‏حادث تحطم فى ولاية كاليفورنيا على بعد حوالى 170 ميلاً شمال شرق لوس أنجلوس خلال مهمة ‏تدريبية فى 3 يونيو.‏

فى 8 يونيو، لقى خمسة من مشاة البحرية مصرعهم بعد تحطم طائرة أخرى، فى كاليفورنيا شرق سان ‏دييجو، وفى 9 يونيو، تحطمت طائرة خلال رحلة تدريب روتينية فى كاليفورنى وقالت البحرية إن أفراد ‏الطاقم الأربعة نجوا من الحادث وجميع الحوادث الثلاثة لا تزال قيد التحقيق.‏

قال زاك هاريل، المتحدث باسم القوات الجوية البحرية فى سان دييجو، لصحيفة نيويورك تايمز أنه لا ‏يوجد دليل يربط بين الحوادث الثلاثة حتى الآن، وأضاف: "إذا كان هناك أى شيء يخرج من التحقيق ‏يحدد أن هناك صلة، فسيتم التعامل معه على الفور".‏