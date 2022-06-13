الاتحاد الأوروبى يطالب فيسبوك وتويتر ومايكروسوفت بالتخلص من الحسابات الوهمية

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن مصادر تأكيدها، أن الاتحاد الأوروبى يطالب فيسبوك وتويتر ومايكروسوفت وجوجل بالتخلص من الحسابات الوهمية.

وحذر الاتحاد الأوروبى مواقع التواصل بدفع غرامات فى حال عدم إلغاء الحسابات الوهمية

وقالت مصادر، إن قرار الاتحاد الأوروبى ضد مواقع التواصل مبنى على مدونة قواعد السلوك الأوروبية.

وفى وقت سابق أعلنت مجموعة "ميتا" التى تضم فيسبوك، ومدرسة سيمبلون الفرنسية للتدريب على المهن الرقمية، فى بيان مشترك أصدرتاه اليوم الأحد 12 يونيو 2022، أنهما تطلقان "أكاديمية ميتافيرس" فى فرنسا فى بداية العام الدراسى 2022.