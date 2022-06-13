اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 يونيو 2022 10:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الإمام الأكبر ينعى الطالب إبراهيم على شهيد العلم بجامعة الأزهر

الإثنين، 13 يونيو 2022 10:17 م
الإمام الأكبر ينعى الطالب إبراهيم على شهيد العلم بجامعة الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى؛ الطالب إبراهيم علي محمد محمود - المقيد بالفرقة الأولى بكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر في القاهرة، والذي وافته المنية اليوم في حادث سير في الطريق العام، خلال توجهه لأداء الامتحان 

 

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالب وذويه وزملائه، داعيا المولى عز وجل أن يربط على قلوبهم، وأن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد المغفور له - بإذن الله - بواسع رحمته ومغفرته "إنا لله وإنا إليه راجعون".


جامعة الازهر

الازهر الشريف

كلية الزراعة

وفاة طالب



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة