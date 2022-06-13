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"الأوقاف" تعلن انضمام 227 مسجدًا جديدًا للبرنامج الصيفى للأطفال

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:45 م
"الأوقاف" تعلن انضمام 227 مسجدًا جديدًا للبرنامج الصيفى للأطفال وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، انضمام 227 مسجدًا جديدًا بمحافظات، وهى:"بنى سويف – جنوب سيناء – الوادى الجديد – بور سعيد – المنيا"، ليبلغ إجمالى عدد المساجد التى يتم بها النشاط الصيفى للأطفال (4161) مسجدًا.

 

وأضافت، الوزارة فى بيان اليوم، أن ذلك يأتى فى ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالتوسع الجغرافى لنشاط البرنامج الصيفى للأطفال بالمساجد، وخدمة للنشء.

 

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت فتح 196 مقرأة قرآنية جديدة للجمهور، لافتة إلى أن ما تم نشره قبل ذلك 886 مقرأة للجمهور، ليصل إجمالى المقارئ القرآنية المفتوحة للجمهور 1082 مقرأة للجمهور.

 

وأوضحت الوزارة أن المقارئ تكون جميعها يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العصر، بدءًا من الجمعة المقبل.

 

وأكدت وزارة الأوقاف أنه فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية، ومن أهمها:

1.التوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين.

2.عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.

3.تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة".

4.انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال.

5.فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور.

6.عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية.

7.التوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل.

8.التوسع فى القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف.

9.إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى.


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