"الأمم المتحدة للسكان" يمنح جائزة العام لنائبة وزير إعلام ناميبيا

كتبت : هند المغربي

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الإثنين عن الفائزين بجائزة الأمم المتحدة للسكان لعام 2022، حيث ذهبت الجائزة الفردية إلى برلمانية رائدة من ناميبيا، بينما ذهبت الجائزة المؤسسية إلى المجلس الوطنى للسكان وتنظيم الأسرة فى إندونيسيا.

وذكر الصندوق فى بيانه أن الحائزة على الجائزة الفردية هى عضو البرلمان إيما ثيوفيلوس، وهى حاليًا نائبة وزير الإعلام فى ناميبيا وأصغر فائزة بالجائزة على الإطلاق.

وأضاف البيان أن الوكالة الحائزة على جائزة المؤسسة من إندونيسيا ، هى وكالة حكومية تقوم بصياغة السياسات الوطنية وتنفذ مبادرات تنظيم الأسرة وتوجه الخبراء فى مجال ديناميات السكان.

ووفق الأمم المتحدة تم منح ثيوفيلوس الجائزة لعملها فى الدعوة إلى تمكين المرأة والصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين فى ناميبيا، ولدت فى عام 1996 ، وهى واحدة من أصغر الوزراء فى إفريقيا ، واستخدمت منظورها الصديق للشباب ، وتجربتها كمدافعة عن الصحة الجنسية والإنجابية ، للتحدث بشكل مباشر مع الشباب فى البلاد.

وبصفتها نائبة وزير ، قادت حملة الاتصالات العامة فى البلاد حول الوقاية من كوفيد-19 فى ناميبيا ، وكنائبة فى البرلمان ، كانت رائدة فى التشريع لمنتجات النظافة النسائية التى سيتم تحديدها على أنها سلعة معفاة من الضرائب.

فيما ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن المؤسسة الحاصلة على الجائزة قامت بتدريب خبراء فى السكان، وعملت مع المنظمات غير الحكومية والدينية على قضايا السكان ، ووضعت برامج لمساعدة الأسر التى ترعى كبار السن، ولعبت دورًا رائدًا فى الدعوة ضد الممارسات الضارة ، وساعدت فى رفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات ، من 16 إلى 19 ، فى عام 2019.

ترأس لجنة جائزة عام 2022 أمل المدللى ، المندوبة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة ، وتتألف من ممثلين عن تسع دول أعضاء أخرى فى الأمم المتحدة. تمثل إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (DESA) الأمين العام للأمم المتحدة فى اللجنة ، ويدير صندوق الأمم المتحدة للسكان الجائزة.