الأقصر تستكمل العمل فى مشروع تطوير موقف البياضية لتوفير فرص عمل للشباب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأحد، مشروع تطوير موقف البياضية بالأقصر، والذي يسهم في توفير فرص عمل للشباب، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز.



وتابع رئيس مدينة الأقصر، خلال الجولة، أعمال الإنتهاء من صب القواعد الخرسانية العادية للمسجد بمساحة 200 متر مسطح بسعة 200 مصلي لخدمة الموقف، كما تابع أيضاً أعمال تحديد موقع المحال التجارية والتي من المنتظر تنفيذ عدد 11 محل تجاري به بأنشطة مختلفة "مأكولات ومشروبات ساخنة وعصائر"، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة وتقديم أفضل خدمة للمواطن الأقصري.



وأكد اللواء دكتور علي الشرابي، أنه بدأت محافظة الأقصر في نهاية الشهر الماضي تنفيذ أعمال مشروع تطوير موقف البياضية بالأقصر بشكل متطور وحضاري، وذلك بتنفيذ إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مواقف تتسم بالطابع الحضاري والنموذجي والجمالي للقضاء على العشوائيات والحد من الازدحام المروري بما يحقق حياة كريمة للمواطنين ويوفر سبل الراحة لهم ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.



ومن جانبه وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتنفيذ المشروع على أعلى مستوى لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي به وتحسين الصورة البصرية بما يليق بصورة ومكانة مدينة الأقصر، مشدداً على الالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع، وكذلك المتابعة الميدانية المستمرة للمشروع ورفع كفاءة وتجميل الموقع على أعلى مستوى لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي به، مشدداً على الإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروع والالتزام بالجدول الزمني المحدد.



وأكد محافظ الأقصر، أنه تأتي أعمال المشروع الذى تنفذه إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مواقف تتسم بالطابع الحضاري والجمالي والنموذجي ، للقضاء على العشوائيات والحد من الازدحام المروري بما يحقق حياة كريمة للمواطنين ويوفر سبل الراحة لهم ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.





الأقصر تستكمل العمل فى مشروع تطوير موقف البياضية (1)



الأقصر تستكمل العمل فى مشروع تطوير موقف البياضية (2)



الأقصر تستكمل العمل فى مشروع تطوير موقف البياضية (3)



الأقصر تستكمل العمل فى مشروع تطوير موقف البياضية (4)



الأقصر تستكمل العمل فى مشروع تطوير موقف البياضية (5)



الأقصر تستكمل العمل فى مشروع تطوير موقف البياضية (6)



