اشتعال حريق بمخزن أسفل عقار سكنى بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بمخزن أسفل عقار بمدينة 6 أكتوبر، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار في مدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتبين ان النيران اشتعلت بمخزن كائن في بدروم عقار، وتم الاستماع لأقوال عدد من سكان العقار، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.