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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والداخلية الليلة

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:42 ص
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والداخلية الليلة تأمين الملاعب ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك أمام الداخلية فى دور الـ32 من كأس مصر، بإستاد القاهرة في الثامنة مساءً.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية، غرف عمليات لتأمين الجماهير وممرات اللاعبين.

وتنتشر الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية قبل المباراة لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم المكون من كل من: محمود بسيوني، ويعاونه وائل شعبان خالد السيد حكام راية، ومحمد الدسوقي حكم رابع، ويتواجد في تقنية الفيديو: سيد شعبان ويساعده أحمد صلاح.

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة الداخلية غياب اللاعبين الدوليين لتواجدهم مع المنتخب الوطني وتواجد عدد من لاعبي فريق الأمل بالنادي.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة الداخلية المقرر لها اليوم الإثنين باستاد القاهرة الدولي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي.

وتضم القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية.

 

 

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - محمد طارق - حاتم محمد .

 خط الوسط: محمد حسام الدين "بيسو" - أحمد رفاعي - محمد خضري - محمد أشرف "روقا"- يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - أيمن حفني - سيف جعفر - رزاق سيسيه.

خط الهجوم: يوسف أسامة - سيد عبد الله "نيمار" - عمر السعيد.

 

 

 


الزمالك

الداخلية

مباراة الزمالك والداخلية



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