وخلص الاستطلاع - الذي أجرته الوكالة عبر الهاتف على مستوى البلاد لمدة ثلاثة أيام - إلى أن 64.1% ممن شملهم الاستطلاع رأوا أن استجابة حكومة كيشيدا لارتفاع الأسعار غير كافية، في حين قال 28.1% من المستطلع آراؤهم إن إجراءاتها للتعامل مع هذه القضية كانت مرضية.

وكانت استطلاعات سابقة للرأي قد أشارت إلى ارتفاع نسبة شعبية رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لتعهده بزيادة الإنفاق العسكري، إذ ارتفعت نسبة التأييد لرئيس الوزراء الياباني "بنسبة كبيرة" داخل كل من الحزب الحاكم ومعسكرات المعارضة، نظرا لتعهده بزيادة ميزانية الدفاع اليابانية قبيل إجراء انتخابات مجلس الشيوخ اليابانى خلال فصل الصيف.