اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 يونيو 2022 12:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة يطالب "المركزى" بحصة تمويلية ثابتة لقطاع الصناعة

الإثنين، 13 يونيو 2022 11:48 ص
اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة يطالب "المركزى" بحصة تمويلية ثابتة لقطاع الصناعة علاء السقطى
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضرورة زيادة مبادرات دعم القطاع الصناعى فى مصر خلال الفترة الراهنة لمساعدته على تجاوز التحديات المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار الشحن والمواد الخام ومواجهة حالة التضخطم التى يمر بها العالم.
 
وطالب الاتحاد بضرورة تدخل البنك المركزى بشكل مباشر من خلال إلزام البنوك بتخصيص جزء من محفظتها التمويلية للقطاع الصناعى أسوة بقرار تخصيص 25% من محفظة كل بنك الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
 
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم، إن الاتحاد رصد العديد من شكاوى المستثمرين من وجود تخوفات ملحوظة لدى البنوك الخاصة من تمويلات القطاع الصناعى وفتح الاعتمادات المستندية له ورفع مؤشر مخاطر التمويل له وهو مايتعارض مع جهود الدولة المبذولة لرفع معدلات الانتاج المحلية وتوطين الصناعات المختلفة.
 
وأكد السقطى على أن قرارات دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تم اتخاذها خلال الأعوام القليلة السابقة ساهمت فى إحداث طفرة فى هذا القطاع ووصل حجم تمويله خلال العام الماضى 2021 الى 400 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مثل هذا الدعم اذا تم توجيهه إلى قطاع الصناعة سيحدث طفرة فى المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصرى الخاصة بالانتاج والتشغيل والتصدير والعلاقات الاقتصادية الدولية مع كثير من دول العالم .
 
وأوضح أن الاهتمام بالمشروعات الصناعية يحتاج إلى تضافر جهود قطاعات الدولة خاصة القطاعات التمويلية نظرا لتعقيدات خطوات إنشاء عملية التصنيع فى بدايتها وارتفاع تكاليفها ولكن بمجرد بدء التشغيل سنجد أن الصناعة من أكثر القطاعات ربحا وأكثرها استدامة وأكثرها دعما للنمو الاقتصادى المحلى خاصة اذا تمت بشكل موجه لاحلال الواردات بشكل تدريجى بناء على دراسات جدوى علمية 

المشروعات الصغيرة

اتحاد المستثمرين

اخبار الاقتصاد

تمويل المشروعات



الموضوعات المتعلقة

امتيازات مشروعات ريادة الأعمال وفقا لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الأحد، 12 يونيو 2022 11:00 ص

%2 ضريبة جمركية على جميع ما تستورده المشروعات الصغيرة.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 10 يونيو 2022 10:00 ص

نيفين جامع: المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل من أولويات القيادة السياسية

الخميس، 09 يونيو 2022 09:49 ص

22 لجنة بـ"النواب" تجتمع اليوم.. 80 طلب إحاطة على مائدة المناقشات تشمل تسهيل حصول ذوى الهمم على المكتسبات الجديدة وخطة السياحة للاستفادة من التنمية بالصعيد.. وطرح خطة "الاتصالات" فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 08:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة