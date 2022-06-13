اتحاد المصريين بالخارج يعقد لقاء لمناقشة الموضوعات المطروحة بالحوار الوطنى

كتب ـ محمود راغب

عقد الاتحاد العام للمصريين في الخارج لقاءً عبر إحدى المنصات الإلكترونية مخصصا للحوار الوطني في شئون المصريين في الخارج ، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للحوار الوطني، بمشاركة نواب مجلسى النواب والشيوخ ورموز وقيادات المصريين من كل دول العالم .

وناقش اللقاء عددا من الموضوعات المطروحة في الحوار منها "موضوع تعديل قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج رقم 111 / 1983، وتوسيع رقعة الاستفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية ليصبح الاشتراك في التأمينات الاجتماعية أمراً إلزامياً بدلاً من كون التأمينات الاجتماعية اختيارية للراغبين فيها، وزيادة فرص الاستثمار في مصر لرؤوس الأموال العائدة من أبناء الوطن، واستكمال تنظيم وثائق التأمين على المصريين سواء وثيقة نقل الجثامين او وثيقة التأمين الصحي المحمل قيمتها على جواز السفر، أيضا طلب الموافقة أن يتم إضافة الصف الثالث الثانوي والامتحان ضمن برنامج ابناؤنا في الخارج وعدم سفر الطالب في هذه السنة للدراسة والامتحان " .

وحضر اللقاء من الشخصيات العامة محمود خليفة مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية ، د.محمد نور الدين المستشار بالأمم المتحدة، كما حضر من أعضاء مجلس الشيوخ النائب محمود القط والنائب محمود تركي اعضاء عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، ومن مجلس النواب د. نانسي نعيم والنائب شريف فخري النائب السابق عن المصريين في الخارج، ومن رجال الإعلام والصحافة الكاتب الصحفي الأستاذ علاء الحلواني.

وقال المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصريين بالخارج، إن اللقاء كان مثمراً وشارك فيه نخبة من أبناء الجاليات من مختلف أنحاء العالم، حيث أكد الجميع أهمية الحوار كجزء من التشاور للوصول إلى الهدف الأهم وهو تحقيق أفضل النتائج للمصريين في الخارج.

وأضاف علي سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، أن التوصيات سيتم رفعها الى الأكاديمية الوطنية للتدريب وإلى أمين عام الحوار الكاتب الصحفي ضياء رشوان.

وأضاف الأمين العام لاتحاد المصريين في الخارج، أن اللقاء جاء استجابة لمطلب المصريين في الخارج مشاركة منهم في الحوار الوطني، مثمنين الدعوة الكريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإشراك جموع المصريين في حوار وطني هادف .