اليوم السابع
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إيفاد وفاو يطلقان مشروعا دوليا لتعزيز قدرة المزارعين على زيادة الإنتاجية

الإثنين، 13 يونيو 2022 12:44 م
إيفاد وفاو يطلقان مشروعا دوليا لتعزيز قدرة المزارعين على زيادة الإنتاجية جانب من اطلاق المشروع
كتبت : هند المغربي

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أطلق الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "IFAD" التابع للأمم المتحدة بالتعاون والجهات المعنية من الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو "، مشروعًا يهدف إلى تعزيز قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من أجل زيادة الدخل.

ووفق تقرير المنظمة الدولية في هذا الإطار، يتم تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات في ستة بلدان تجريبية: مصر وموزامبيق ورواندا والنيجر وبنين والأردن، بهدف تحسين جودة النظام الغذائي والتنوع من خلال مسار الإنتاج الزراعي على وجه التحديد.

كما يهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على تبني ممارسات إدارة التربة والمياه المستدامة، وكذلك الممارسات الزراعية المستدامة التي من شأنها زيادة الغلات، وتنويع المحاصيل، وكثافة المغذيات والقيمة الاقتصادية للمحاصيل المحصودة، ونتيجة لذلك، الدخل والصحة.

 

 


الأمم المتحدة

الفاو

الايفاد

الزراعة



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