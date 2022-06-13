إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوى بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادي الجديد، عن الانتهاء من إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2021_2022م بجميع مدارس المحافظة.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة انه يجرى إعداد خطة لرعاية الطلاب المتفوقين تهدف إلى تشجيعهم على التفوق وممارسة مجموعة من الأنشطة والمهارات المختلفة مقدماً خالص التهنئة لجميع الطلاب الناجحين بجميع مدارس المحافظة.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير لمدير عام التعليم العام ومديري الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وإدارات التعليم الثانوي ،التطوير ،الاحصاء ، الأمن، غرف العمليات بالمديرية ، والإدارات التعليمية ومديري ومعلمي المدارس الثانوية وكل من ساهم في نجاح أعمال الامتحانات .