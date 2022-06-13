إطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة والشرطة على المدارس بنطاق محافظة الدقهلية

فريق المحافظات

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين اللواء حازم عزت وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة برئاسة لجنة المسميات التاريخية بالدقهلية، جاء ذلك بحضور المهندس على عبدالرؤف وكيل وزارة التربيه والتعليم، والمهندس هشام مدير هيئة الأبنية التعليمية، ومحسن طه مدير عام المجالس اللجان بالمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء وممثلي هيئة الأوقاف ، وممثلي المجتمع المدني. تناول الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات بشأن إطلاق أسماء عد من الشهداء على المدارس والشوارع والميادين بنطاق المحافظة، حيث اتخذت اللجنة قرارا بإطلاق اسم الشهيد عزت عبدالمقصود محمد على شارع الجامع بناحية الشيخ كرما مركز دكرنس كما وافقت اللجنة علي إطلاق اسم الشهيد وليد طارق سعد علي مدرسة منشأة البدوي الثانوية المشتركه بطلخا.

فى سياق آخر، كلف محافظ الدقهلية رئيس مركز المنصورة لمتابعة أعمال تطوير وتجميل ونظافة مداخل المدينة في اطار خطة التطوير والتجميل التي يتم تنفيذها في نطاق مركز المنصورة والمنطقة المركزية بالدقهلية.

وأكد المحافظ أنه تتم متابعة اعمال فريق العمل الميداني لتطوير وتجميل مدخل المدينة طريق سندوب أجا ضمن مشروعات الخطه الاستثمارية ٢٠٢١ /٢٠٢٢ وتم توريد وتركيب 15 عامود ديكوري مع تركيب فواصل مضيئه بالبلدورات على مسافه بينيه 1 متر كما تم متابعة أعمال تطوير وتجميل مدخل المدينة طريق سندوب السنبلاوين ضمن مشروعات الخطه الاستثمارية ايضا، كما تم الانتهاء من توريد وتركيب بلدورات للحدائق واستكمال الدهانات للمدخل بطول 1000 متر وتم انشاء شعار بالمدخل ( قواعد بالخرسانه المسلحه والمباني بالطوب والحجر الفرعوني والرخام ) وتم الاستكمال لباقي الاعمال بالمدخل باعتمادات الخطة مع المشاركة المجتمعية كما تم توريد عدد 42 قاعده ديكوريه مضيئة وجاري التركيب لها وذلك ضمن أعمال التجميل المستهدفة بنطاق المركز لتحسين الصوره البصريه للمواطن في عواصم المحافظات وعلي الطرق العامة بهدف الارتقاء بالشكل الجمالي للمنصورة عاصمة الدقهلية.

واكد "مختار" أن جهود اجهزة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والـحياء كل في نطاقه مستمرة للعمل علي تنفيذ خطة المحافظة لرفع كفاءة المداخل والمخارج للمدن والشوارع والميادين علي مستوي المحافظة وذلك حرصا على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والاحياء والقري بنطاق المحافظة.