إصلاح هبوط أرضى بشبرا الخيمة وإعادة الحركة المرورية

القليوبية إبراهيم سالم

انتهت، منذ قليل، فرقة الأزمات والكوارث بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، من معالجة هبوط أرضى بشارع 15 مايو أسفل كوبرى الفريق العصار، حيث اللواء خالد فوزى رئيس حى شرق، لموقع الحدث بمرافقة شرطة المرافق واستدعاء الأجهزة المعاونة من مياه وصرف صحى وغاز والدفاع المدنى وقوات قسم ثانى شبرا الخيمة لاستكشاف أسباب الهبوط والتدخل السريع لاستكشاف ومعالجة آثار الهبوط.

وأوضح رئيس حى شرق شبرا الخيمة، أنه بالمعاينة اتضح أن الهبوط ناتج عن تفريغ هوائي أسفل التربة، وتم معالجة آثار الهبوط عن طريق تحديد أبعاد التفريغ الهوائية وعمل سياج أمنى وردم الهبوط بالتربة الرملية، لسد جميع الفراغات وإعادة الأمور لسابقة وتيسير الحركة المرورية بالطريق والحفاظ على أرواح المواطنين والمركبات.

وكان قد شهد حي شرق شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، هبوطا أرضيا أمام مكتب بريد بهتيم، وانتقلت الأجهزة التنفيذية لموقع الهبوط، وجرى فرض كردون أمني حول الموقع، وجار العمل على معالجة آثار الهبوط.

وتلقت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات بحي شرق شبرا الخيمة، إخطارًا بوجود هبوط أرضي أمام مكتب بريد بهتيم بالحي، وعلي الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا لموقع الحدث، برفقة شرطة المرافق، وجرى استدعاء الأجهزة المعاونة من مياه وصرف صحي وغاز لاستكشاف أسباب الهبوط، والتدخل السريع لاستكشاف ومعالجة آثار الهبوط.

وتم معالجة آثار الهبوط عن طريق تحديد أبعاد التفريغ الهوائي، وعمل سياج أمني، وردم الهبوط بالتربة الرملية، لسد جميع الفراغات، ثم تغطيتها بطبقة من الخرسانة الجاهزة، لإعادة الأمور لحالها الطبيعي، وتيسير الحركة المرورية بالطريق والحفاظ على أرواح المواطنين والمركبات.



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اصلاح الهبوط الارضي بالقليوبية (5)



اصلاح الهبوط الارضي بالقليوبية (6)



اصلاح الهبوط الارضي بالقليوبية (1)