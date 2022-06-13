إصابة 8 أشخاص فى حادث سير ببنى سويف

أصيب 8 أشخاص مساء الاثنين فى حادث تصادم 2 توك توك على طريق نزلة الشماشرجى نزلت الديب التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم 2 توك توك على طريق نزلة الشماشرجى نزلت الديب التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف.

وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزى واستقبل مستشفى سمسطا المركزى كلا من حمادة حمد حسن 20 مقيم سمسطا مصاب اشتباه مابعد الارتجاج، محمد سعيد محمد 22 مقيم سمسطا مصاب جرح بالراس 3سم، أحمد عبد الحميد حسن 42 مقيم سمسطا مصاب اشتباه خلع بالكتف الايمن، محمد أحمد جمعة 23 سنة، مقيم الزاوية ببا مصاب سحجات وكدمات بالجسم.

كما استقبل المستشفى أحمد خلف عطا 29 سنة مقيم الزاوية ببا مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، عبادة محمد أحمد 58 سنة مقيم ببا مصاب كدمات بالصدر، مصطفى جمال عبد العظيم 21 سنة مصاب جرح قطعى بالجبهة، محمود عبادة محمد 21 سنة مقيم ببا مصاب كدمات وسحجات بالجسم.