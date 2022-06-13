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إصابة 4 بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بقرية نصرة فى كفر الشيخ

الإثنين، 13 يونيو 2022 04:36 م
إصابة 4 بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بقرية نصرة فى كفر الشيخ حادث - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث نتيجة حادث انقلاب سيارة نصف نقل بقرية نصرة، التابعة لمركز كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، ومديرية الصحة، ومرفق الاسعاف، إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة بقرية نصره، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلٍ من إبراهيم أحمد الفياض، 22 سنة، من بشله، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبدالفتاح بدير عبدالهادى، 15 سنة، من نصرة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وخالد ممدوح احمد، 20 سنة، من نصرة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد محمد يوسف، 42 سنة،من المحلة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.


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