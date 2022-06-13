اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:16 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا انقلاب سيارة - ارشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 4 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من مدخل فرشوط شمال محافظة قنا. 
 
تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا  إخطارًا يفيد إصابة عبد الرحمن احمد بسيوني، 19 عاما، اشتباه كسر بالحوض، ابراهيم رمضان الشيمي، 25
سحجات وكدمات، يوسف عبد الجليل عبد النبي،  20  عاما، اشتباه نزيف بالمخ، عبد الرحمن صلاح ابو العلا، 18 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقري. 
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم 
 
 

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