إصابة وزير الصحة الأمريكى بكورونا للمرة الثانية فى شهر..ومسئول: لم يخالط بايدن

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت الحكومة الأمريكية، أن وزير الصحة والخدمات الإنسانية (‏HHS‏) كزافييه بيسيرا، ثبتت إصابته ‏بـكورونا اليوم الإثنين، وهي المرة الثانية التي يصاب فيها في أقل من شهر، وفقا لشبكة ايه بي سي.‏

وقالت سارة لوفينهايم المتحدثة باسم الصحة الأمريكية في بيان "إنه سيواصل أداء واجباته والعمل من ‏المنزل، وأضافت: "هذا الصباح في سكرامنتو ، أثبت وزير الصحة والخدمات الإنسانية كزافييه بيسيرا ‏إصابته بـ ‏COVID-19‎‏ بعد إجراء اختبار المستضد. لقد تم تطعيمه وتعزيزه بالكامل ضد ‏COVID-19‎‏ ، ‏ويعاني من أعراض خفيفة"‏.

كان اختبار بيسيرا سابقًا إيجابيًا لـ ‏COVID-19‎‏ في 18 مايو أثناء سفره في برلين قبل اجتماعات مجموعة ‏السبعة لوزراء الصحة.‏

والأسبوع الماضي ، كان بيسيرا في لوس أنجلوس للمشاركة في قمة الأمريكتين مع الرئيس بايدن ونائب ‏الرئيس هاريس. وقالت الوزارة إنه لا يعتبر جهة اتصال وثيقة لأي منهما.‏

وتجنب بايدن حتى الآن وجود حالة إصابة معروفة بالفيروس ، لكن البيت الأبيض أقر بإمكانية إصابته ‏أيضًا، حيث تجادل الإدارة بأن أدوات مثل اللقاحات واللقاحات المعززة والعلاجات موجودة الآن تجعل ‏الفيروس أكثر قابلية للإدارة.‏

بيسيرا ليس المسؤول الوحيد الذي جاءت نتيجته إيجابية، كشف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ‏يوم الاثنين عن إصابته بفيروس ‏COVID-19‎‏ للمرة الثانية هذا العام.‏

أصبحت إعادة العدوى بسرعة المحرك الأساسي للحالات الجديدة في الولايات المتحدة ، مما يدل على ‏أن المناعة من الإصابات السابقة لم تعد قادرة على توفير نفس المستوى من الحماية ضد المتغيرات ‏والمتغيرات الفرعية الناشئة.‏