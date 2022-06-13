إصابة عامل باختناق أثناء مشاركته فى إخماد حريق بحوش منزله بالبلينا فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد أحمد عزت مدير الغدارة من السيطرة عل حريق نشب بحوش ملحق بمنزل عامل بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج ونتج عن الحريق مزارع بحالة اختناق أثناء مشاركته في إخماد الحريق.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا جنوب المحافظة يفيد بنشوب حريق بمنزل وتمت السيرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية ومنع إنتقاله للمنازل المجاورة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد احمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعو هشام خ ح م 34 سنة عامل - ويقيم بذات الناحية و تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن ذلك إصابة المدعو أحمد م ا ح 32 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية" بحالة إختناق " أثناء مشاركته في إخماد الحريق وتم نقله لمستشفي البلينا المركزي والحالة العامة جيده وبسؤال مالك الحوش أفاد بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وأضاف بإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفي الشبهة الجنائية.

وبسؤال نجل عمومة المصاب مصطفي م ص 26 سنة عامل ويقيم بذات الناحية حدوث إصابة نجل عمه أثناء مشاركته في إطفاء الحريق ولإرتفاع درجة الحرارة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.