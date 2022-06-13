إصابة شخصين بسبب انهيار جزئى بمنزل فى أخميم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت منطقة الأمير حسن بدائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج، حدوث انهيار جزئي بمنزل مأهول بالسكان، ونتج عن الانهيار إصابة 2 بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج، وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة، وإخطار الوحدة المحلية لإجراء شؤونها.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بحدوث انهيار جزئى بمنزل في دائرة المركز، وتم إنقاذ 2 من قاطنيه مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، بحدوث انهيار جزئي بمنزل بجوار مسجد الأمير حسن دائرة المركز، ونتج عن الإنهيار إصابة عبدالعال . ص . ح 42 سنة باشتباه كسر بالقدم اليمنى واشتباه كسر بالضلوع وإصابة أحمد . ع . ح 29 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم التي قامت بالدفع بالمعدات اللازمة وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة وتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للتوصل لأسباب الانهيار وعمل التقرير اللازم وفحص المنازل المجاورة للمنزل المنها تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.