إصابة سيدتين فى حادث اصطدام سيارة برصيف طريق الفيوم الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيبت سيدتان في تصادم سيارة ملاكي برصيف طريق الفيوم الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتم نقل المصابات إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث أمام البوابة الأولى لمنطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين من الفحص تصادم سيارة ملاكى بالرصيف اتجاه الفيوم، ما أسفر عن إصابة طبيبة "ريهام.م"41 سنة، وممرضة "بيلا.ا" ونقلتا إلى مستشفى الهرم، وتم تجنيب آثار الحادث نهر الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.