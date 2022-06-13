أنشطة صيفية متعددة وفعاليات متنوعة بقصر ثقافة سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

قام فرع ثقافة سوهاج بعدد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار خطة الفرع للأنشطة الصيفية، حيث تضمنت الفعاليات عرض عدد من " المسرحيات، والمعارض الفنية، وورش الرسم، والندوات الثقافية، والأمسيات الشعرية، وعروض فرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية " .

ومن جانبه أوضح مدير فرع ثقافة سوهاج أنه أقيمت خلال الأسبوع الماضي " احتفالية تكريم رموز الابداع بصعيد مصر" على مسرح قصر ثقافة سوهاج، بحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وعدد من الأدباء والشعراء، كما تم افتتاح معرض للفن التشكيلي لمواهب قصر ثقافة الطفل بسوهاج، بعنوان " دوائر الفن "، وضم المعرض أكثر من 100 لوحة فنية بمشاركة 20 فنانا تتراوح أعمارهم من 9 إلى 20 عاما، مشيرا إلى تنظيم العرض المسرحي لشريحة قصر الطفل "عصفور وعباءة الأمنيات" على مسرح قصر ثقافة سوهاج، وعرض مسرحي " ابن عروس " بقصر ثقافة طهطا، وأمسية ثقافية بنادي أدب بيت ثقافة المراغة، ولقاء الشعراء الأسبوعي بنادي الأدب ببيت ثقافة شطورة .

وأشار " أبو الدهب " إلى تنظيم ورش للرسم للأطفال في بيت ثقافة الكوثر، وقصر ثقافة طهطا، وورشة صلصال للأطفال ببيت ثقافة المراغة، لافتا إلى قيام بيت ثقافة جرجا بتنظيم مسابقة للمعلومات العامة، كما تم تنظيم عدد من الندوات الثقافية منها " ثورة المعلومات العامة وأثرها على الفرد " وتوزيع العدد السابع من مجلة " صبيان وبنات للموهوبين من أبناء نادي قصر ثقافة الطفل بسوهاج، حيث تم تكريم 50 كاتب صغير " .

وأضاف أن قصر ثقافة البلينا قد نظم ندوة ثقافية بعنوان " التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية "، وندوة بعنوان " ختان الإناث "، ببيت ثقافة جهينة، ومحاضرة ثقافية بعنوان "تعليم الصغار بآداب الكبار"، وورشة رسم لذوي الاحتياجات الخاصة بقرية الحريدية ضمن نشاط التمكين الثقافي ببيت ثقافة المراغة، وندوة ثقافية بعنوان " ثورات الربيع العربي " ببيت ثقافة شطورة، ومحاضرة عن التوعية بمخاطر الإرهاب، نظمها بيت ثقافة المنشاة، وقدمت فرقة قصر ثقافة طهطا عروضها المسرحية "عرض ابن عروس " .



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