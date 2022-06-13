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أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل..قاضيات مجلس الدولة يحلفن اليمين(فيديو)

الإثنين، 13 يونيو 2022 10:49 ص
أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل..قاضيات مجلس الدولة يحلفن اليمين(فيديو) قاضيات مجلس الدولة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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"أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل"، هكذا أقسمت قاضيات مجلس الدولة، اليوم الإثنين، أثناء حلف اليمين واستلام العمل، فى إطار الحرص على دعم المرأة المصرية.
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قاضيات مجلس الدولة
 
وهنأت إدارة مجلس الدولة، القاضيات المعينات في وظيفتي (مستشار مساعد من الفئة (ب)، ونائب بمجلس الدولة)، بالقرار الجمهورى رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٢، وتتمنى لهن حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.
 
وأوضح المجلس، أنه وحتى يتم استكمال إجراءات تعيينهن، يتعين مراعاة مايلي:
 
1_تحـدد اليوم الإثنين موعداً لحلف اليمين واستلام العمل. 
 
 2_ الحضور بالزي الرسمي بلون داكن. 
 
3_ عدد 5 صور شخصية حديثة (زي رسمي بلون داكن، خلفية بيضاء سادة).
 
 4_ عدد 3 صور بطاقة الرقم القومي (وجهان - بحجمها الطبيعي).
 
يتم استكمال المستندات التالية قبل حلف اليمين:
 
1_ إقرار الذمة المالية (من البريد).
 
2_ ما يفيد تقديم الاستقالة من الهيئة القضائية التي تعمل بها اعتباراً مـن تاريخ حلف اليمين وتسلم العمل بالمجلس.
 
 

القضاة

قاضيات

مجلس الدولة

المراة بمحراب العدالة



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