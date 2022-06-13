أطباء بلا حدود: أعداد صادمة من وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية فى شرق إثيوبيا

كتبت ـ هند المغربي

أفاد تقرير لمنظمة أطباء بلا حدود الدولية، إلى أن الصراع الأخير والنزوح ونقص الوصول إلى الرعاية الصحية والغذاء والمياه هي من بين أسباب تفاقم أزمة سوء التغذية في شمال شرق إثيوبيا، ووفق المنظمة فإن هناك مستويات عالية صادمة من الوفيات بين الأطفال المصابين بسوء التغذية الذين تم إدخالهم إلى مستشفى دوبتي، حيث يموت العديد من الأطفال في غضون 48 ساعة من وصولهم.

ودعت المنظمة إلى تصعيد عاجل للاستجابة الإنسانية للأزمة في منطقة عفار وأماكن أخرى في إثيوبيا، مع زيادة فرص الحصول على الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الطبية للناس، لافتة إلى أن هناك مؤشرات مقلقة على أزمة تغذية مميتة ومتصاعدة في منطقة عفار بإثيوبيا، مما يتطلب زيادة عاجلة في الاستجابة الإنسانية. في عفار، في شمال شرق البلاد، حيث فر مئات الآلاف من الأشخاص من الصراع الأخير ليجدوا أنفسهم يكافحون جنبًا إلى جنب مع المجتمعات المضيفة للجفاف والجوع والافتقار الشديد للوصول إلى الرعاية الصحية والمياه النظيفة.

ومن جانبه، قال رافائيل فيشت، منسق الطوارئ في المنظمة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: "أكثر ما يخيفنا في هذه المرحلة هو أننا بدأنا فقط في رؤية قمة الجبل الجليدي ، وهي بالفعل ساحقة". "في مستشفى دوبتي ، وهو مستشفى الإحالة الوحيد في جميع منطقة عفار ، نرى الأطفال يصلون بعد رحلات طويلة وصعبة بشكل لا يصدق."

وأضاف، نعمل على زيادة دعمنا لمستشفى دوبتي ، الذي يخدم أكثر من 1.1 مليون شخص ، بما في ذلك مئات الآلاف من النازحين. هذا العام ، تجاوز عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الذين تم إدخالهم إلى المرفق بالفعل خط الأساس للعام السابق بمقدار ثلاثة إلى أربعة أضعاف. معدلات وفيات المرضى مرتفعة بشكل مذهل ، حيث تجاوزت 20 في المائة في بعض الأسابيع. لقي خمسة وثلاثون طفلاً حتفهم في الأسابيع الثمانية الماضية وحدها ، وتوفي أكثر من ثلثي هؤلاء المرضى في غضون 48 ساعة من دخولهم المستشفى.