أسعار العملات اليوم الاثنين 13-6-2022 بالبنوك المصرية

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 13-6-2022، بالتعاملات الصباحية فى البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الدولار 18.65جنيه للشراء، و18.71جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو 19.52 للشراء، 19.68 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 19.52 للشراء، 19.68 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.82 جنيه للشراء، 23.06 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوم سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.