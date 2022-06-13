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أستاذ مناعة: متحورات أوميكرون الجديدة غير مخيفة لأنها من أضعف سلالات كورونا

الإثنين، 13 يونيو 2022 11:01 م
أستاذ مناعة: متحورات أوميكرون الجديدة غير مخيفة لأنها من أضعف سلالات كورونا لقاح جديد لـ"اوميكرون"
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور ياسر الشربينى، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ترينت ببريطانيا، إن فيروس جدرى القرود ينتشر بطريقة تصاعدية فى بريطانيا حيث وصلت الأعداد التى تم تشخيصها بهذا المرض حتى الآن إلى ما فوق الـ330 حالة، وتابع:" النظام الصحى البريطانى يضع هذا الفيروس فى مرتبة الأهمية".

وأضاف "الشربينى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة "dmc"، أن جدرى القرود لن يصل لحد الوباء، كونه ينتشر فى فئة قليلة من البشر لهم ممارسات خاصة بهم.

وتعليقاً على متحورات فيروس كورونا، قال "الشربينى"، إن المتحورات الجديدة لا تشكل خطر كما كان فى السابق، نظراً لانتشار اللقاحات بالإضافة إلى تراجع حدة المتحورات وضعفها وعليه لا يوجد أية تخوفات منها، وتابع:" أتوقع أن هذه الموجة هى الأخيرة لمتحورات كورونا.


جدرى القرود

بريطانيا

اخبار كورونا

كورونا

اوميكرون



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