أستاذ زراعة: مشروع مجمع الإنتاج الحيوانى بالسادات نواة تطوير الثروة الحيوانية

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، أنه لأول مرة تتكاتف الدولة مع القطاع الخاص وأكاديمية البحث العلمي في هذا المشروع الضخم، موضحا أن مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات نواة لتطوير سلالة الثروة الحيوانية.

وأضاف الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، ومصر الأولى أفريقيا في المزارع السمكية، والثالثة عالميا في إنتاج البلطي.

وتابع الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، أن مصر تمكنت من تصدير كمية من الحاصلات الزراعية، تصل لـ 5.6 مليون طن رغم الأزمات العالمية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تعمل حاليا على توفير مراكب للصيادين، وجاري حاليا تحسين سلالات الحيوانات في مصر، لترفع إنتاج رأس الماشية من 6 لترات لبن إلى نحو 25 لترًا.

وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد، إن مصر أصبحت في ظل مشروعات الإنتاج الحيواني خالية من الإصابات المرضية؛ وهو يؤكد أن اللحوم التي نأكلها آمنة، وكذلك منتجات الألبان، موضحا إنجاز المشروعات كان يستلزم سنوات في السابق، موجهًا التحية للمواطنين الذين يقفون مع الدولة ويقومون بتوريد القمح في ظل الأزمة العالمية؛ ومشروع مستقبل مصر به 300 ألف فدان من القمح.

ولفت الدكتور أحمد أبو اليزيد، إلى أن مبادرة تحسين سلالات الأبقار ستدر دخلاً كبيرًا على المواطنين في الأرياف، لافتًا إلى أن مصر أصبحت معتمدة دوليًا في مشروعات الإنتاج الحيواني، مشيرا إلى أن تكلفة استصلاح الفدان تصل إلى 300 ألف جنيه، مؤكدًا أن مبادرة حياة كريمة توفر حياة لائقة للمواطنين في الأرياف، مؤكدًا أن الدولة تعمل حاليًا على توفير مراكب للصيادين بالتعاون مع عدة جهات.

ولفت إلى أن الدولة كانت سباقة في المشروعات؛ لعلمها بالتحديات المتمثلة في الزيادة السكانية، والاحتياجات المائية؛ مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في مدينة الحمام للمساهمة في زيادة الرقعة الزراعية.