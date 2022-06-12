230 درجة للقبول بالثانوي العام بالشرقية.. و200 لنظام الخدمات

الشرقية - إيمان مهنى

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2022- 2023 ، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (230) درجة والثانوي العام خدمات (200) درجة والثانوي الخاص (140) درجة للحاصلين علي نسبة 50 % مشيراً إلى أن عدد الطلاب الحاصلين على درجه القبول بالثانوي العام بلغ 63750 طالب وطالبه وأعداد الفصول المتاحه للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم بلغ 1177 فصل دراسي.

أوضح المحافظ أن أعداد الذين تقدموا لأداء امتحان الشهاده الإعداديه للعام الدراسي 2022 - 2023 بلغ 134758 طالب وطالبه حضر منهم 133745 طالب وطالبه ونجح منهم 112694طالب وطالبه كما إعتمد محافظ الشرقية شروط وضوابط تحويل الطلاب بالمدارس الرسميه للغات بنوعيها للعام الدراسي 2022/2023 والتي جاءت طبقاً للمرفق .