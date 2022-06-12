وول ستريت جورنال: البيت الأبيض يعتزم الإعلان غدا عن موعد زيارة بايدن للسعودية

كتبت رباب فتحى - وكالات

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن البيت الأبيض يخطط للإعلان في وقت مبكر من يوم غد الاثنين عن زيارة للرئيس جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية.

ونسبت الصحيفة - في تقرير أوردته عبر موقعها الإليكتروني اليوم الأحد - إلى مسئولين على دراية مباشرة بتلك الخطط قولهم إن بايدن سيسافر إلى المملكة العربية السعودية الشهر المقبل، في إطار رحلة أوسع نطاقا إلى المنطقة، فيما أوضح أحد المسئولين أن جدول أعمال الزيارة يشمل حاليا عقد اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأشار المسئولون الأمريكيون إلى أنهم بحاجة إلى العمل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة عدد من التحديات العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط والأزمة النووية الإيرانية، مما يجعل العلاقة مع المملكة مهمة للغاية بحيث لا يمكن التخلي عنها، إذ وصل متوسط ​​أسعار البنزين على المستوى الوطني إلى 5 دولارات للجالون الأمر الذي يزيد من وطأة الضغط السياسي على بايدن لإيجاد طريقة لخفض الأسعار .

ونقلت الصحيفة عن بايدن قوله أمس السبت - ردا على سؤال عما إذا كان قد قرر الذهاب إلى المملكة العربية السعودية - "ليس بعد"، مشيرا إلى أن أي محادثات مع المملكة ستركز على القضايا الأمنية .

ونوهت بأن إدارة الرئيس الأمريكي بذلت مساعيها لإقناع شركات النفط الأمريكية بزيادة الإنتاج غير أن القليل منها قام بذلك.