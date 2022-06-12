وزير خارجية لاتفيا: ندعو الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم لمصر لاستضافة اللاجئين

كتب أحمد جمعة

أكد وزير خارجية لاتفيا إدجرز رينكيفيتش أن وزراء دول الاتحاد الأوروبي سيلتقون خلال الفترة المقبلة مع الوزير سامح شكري، موضحا أن مصر شريك في غاية الأهمية بعدد من التحديات الإقليمية والعالمية وإحداها ملف الأمن والهجرة، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى تطورات الأوضاع في ليبيا والشرق الأوسط.

أوضح وزير خارجية لاتفيا في مؤتمر صحفي مع الوزير سامح شكري مقر وزارة الخارجية بماسبيرو، الأحد، أن ملف الطاقة كان حاضرا في المباحثات مع وجود فرص جديدة للتعاون مع مصر، مشيرا إلى أن قضايا الهجرة ستكون محل المناقشات بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة أن يقدم الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم في ظل وجود اللاجئين في مصر مع تحديات الطاقة والإرهاب والهجرة وهي ملفات في غاية الأهمية لمصر.