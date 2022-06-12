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وزير خارجية لاتفيا: تطرقت خلال مباحثاتى مع الوزير شكرى لأزمة أوكرانيا وروسيا

الأحد، 12 يونيو 2022 02:31 م
وزير خارجية لاتفيا: تطرقت خلال مباحثاتى مع الوزير شكرى لأزمة أوكرانيا وروسيا وزير الخارجية ونظيره بجمهورية لاتفيا
كتب أحمد جمعة

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أكد وزير خارجية لاتفيا إدجرز رينكيفيتش، أن بلده تعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين في قطاع الخدمات اللوجيستية، مشيرا لوجود اهتمامات مشتركة في قطاعات محددة ونتطلع لكيفية الدفع قدما بأوجه التعاون بين البلدين وأن نتعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي.
 
أوضح وزير خارجية لاتفيا في مؤتمر صحفي مع الوزير سامح شكري، بمقر وزارة الخارجية، الأحد، أن المباحثات تطرقت للأوضاع في الإقليم ذات الاهتمام المشترك وكذلك تقييم ملفات الشرق الأوسط الأوضاع في ليبيا وسوريا وغيرها من الملفات الإقليمية، مؤكدا أن المباحثات تطرقت للحرب الروسية الأوكرانية وفهم ما حدث منذ فبراير الماضي.
 
أشار وزير خارجية لاتفيا إلى أنه تم التطرق للأمن الغذائي وتصدير القمح والحبوب الأوكرانية إلى مصر، مؤكدا أن مصر تستورد القمح من دولتي روسيا وأوكرانيا ونحاول تجنب أزمة إنسانية أو أزمة في الأمن الغذائي، مؤكدا أن بلاده تتطلع لحضور مؤتمر الأطراف COP27، مؤكدا استمرار المناقشات بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
 

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