وزير الداخلية بالنمسا: أوكرانيا تحتاج إلى المزيد من جهود الإغاثة

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أكد جيرهارد كارنر، وزير داخلية النمسا، أن الوضع الحالى فى أوكرانيا مؤسف ويتطلب المزيد من جهود الإغاثة، مشيرا إلى أن الصليب الأحمر النمساوى تبرع ليس فقط بالعديد من إمدادات الإغاثة من جميع الأنواع، لكن أيضًا بعشرين سيارة إسعاف، منها تسع قيد الاستخدام بالفعل فى أوكرانيا.

وقال وزير الداخلية - خلال الاجتماع العام للصليب الأحمر النمساوى فى فيينا - أن منظمات الإغاثة تلعب دورا مهما فى الاستقرار والأمن.

واضاف: تعمل الشرطة والصليب الأحمر النمساوى معًا منذ سنوات على أساس الثقة المتبادلة لحماية سلامة الناس فى النمسا.

وذكر الوزير أن البلاد اجتازت حالة من الأزمات المتداخلة، وهى جائحة كورونا ثم الحرب فى أوكرانيا، مشيرا إلى أهمية الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف الوزير أن وزارة الداخلية تدعم الصليب الأحمر النمساوى - منذ عام 2020 - بمليونى يورو سنويًا؛ حيث يتم التعاون الوثيق مع الصليب الأحمر، فى إطار "إدارة الأزمات والكوارث".