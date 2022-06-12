اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 يونيو 2022 03:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الداخلية بالنمسا: أوكرانيا تحتاج إلى المزيد من جهود الإغاثة

الأحد، 12 يونيو 2022 03:00 ص
وزير الداخلية بالنمسا: أوكرانيا تحتاج إلى المزيد من جهود الإغاثة رئيس النمسا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد  جيرهارد كارنر، وزير داخلية النمسا، أن الوضع الحالى فى أوكرانيا مؤسف ويتطلب المزيد من جهود الإغاثة، مشيرا إلى أن الصليب الأحمر النمساوى تبرع ليس فقط بالعديد من إمدادات الإغاثة من جميع الأنواع، لكن أيضًا بعشرين سيارة إسعاف، منها تسع قيد الاستخدام بالفعل فى أوكرانيا.

 

وقال وزير الداخلية - خلال الاجتماع العام للصليب الأحمر النمساوى فى فيينا - أن منظمات الإغاثة تلعب دورا مهما فى الاستقرار والأمن.

 

واضاف: تعمل الشرطة والصليب الأحمر النمساوى معًا منذ سنوات على أساس الثقة المتبادلة لحماية سلامة الناس فى النمسا.

 

وذكر الوزير أن البلاد اجتازت حالة من الأزمات المتداخلة، وهى جائحة كورونا ثم الحرب فى أوكرانيا، مشيرا إلى أهمية الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

 

وأضاف الوزير أن وزارة الداخلية تدعم الصليب الأحمر النمساوى - منذ عام 2020 - بمليونى يورو سنويًا؛ حيث يتم التعاون الوثيق مع الصليب الأحمر، فى إطار "إدارة الأزمات والكوارث".


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة