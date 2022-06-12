وزير الإسكان يصل مدينة العلمين الجديدة لتفقد المشروعات المختلفة

كتب أحمد حسن

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمدينة العلمين الجديدة، لتفقد المشروعات المختلفة بالمدينة، ومنها، الأبراج الشاطئية، والمشروعات السكنية والخدمية.

وبالنسبة لتفاصيل المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، جارٍ الانتهاء من تشطيب الواجهات لـ15 برجاً تم الانتهاء من تنفيذها بالمنطقة الشاطئية.

ويتم تنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة الشاطئية.تم الانتهاء من الأعمال بالمنطقة الترفيهية والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال.تم الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئي من الممشى السياحي والذى يبلغ طوله 7 كم.

وجارٍ تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمنطقة الداون تاون .تضم منطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة 40 عمارة بها 1320 وحدة.

وجارى تنفيذ 24 عمارة أخرى (المرحلة الثانية) بمنطقة الداون تاون تتضمن 896 وحدة سكنية، وبلغت نسبة إنجازها 50 %.جارى تنفيذ أعمال التشطيبات بالحي اللاتيني والمُقام على مساحة 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق تضم وحدات سكنية، ومناطق خدمية متميزة، وأماكن انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق.

وجارى تنفيذ مشروع المدينة التراثية على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة حوالي 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات". يجرى تنفيذ كمبوند "مزارين"، بمساحة 700 فدان، ويضم نحو 10 آلاف وحدة سكنية (عمارات - فيلات - شاليهات).

وتم تشغيل عدد من كليات جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، فى العام الدراسى 2020/2021، وهى (كلية القانون الدولى - كلية الهندسة 1 - كلية الحاسبات)، وتم إتاحة مبانى (كلية الهندسة - كلية الفنون والتصميم - كلية الدراسات العليا) للتشغيل فى العام الدراسى 2021/2022.

جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا تقام على مساحة 128 فداناً، وتضم (مبنى الإدارة - كلية الدراسات العليا - المكتبة المركزية - كلية الطب البشري - كلية طب الفم والأسنان - كلية الصيدلة - كلية الفنون والتصميم - كلية الدراسات القانونية الدولية - كلية إدارة الاعمال - كلية الهندسة 1 - كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - كلية الهندسة 2 - كلية السياحة والضيافة - سكن جامعي (طلاب) وإسكان هيئة التدريس وباحثين - سكن جامعي (طالبات) وإسكان هيئة التدريس وباحثات - مستشفى جامعي - مبنى الخدمات - صالة رياضية متعددة الأغراض - مستشفى طب الفم والأسنان).

تم الانتهاء من تنفيذ 45 عمارة سكنية (1080 وحدة سكنية) بالمرحلة الأولى بالإسكان المتميز.جارى تنفيذ 35 عمارة أخرى بالمرحلة الثانية بمشروع الإسكان المتميز تتضمن 840 وحدة سكنية، جارى تنفيذ 4096 وحدة سكنية (128 عمارة سكنية) بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط وبلغت نسبة إنجازها 75 %.