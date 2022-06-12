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وزيرا خارجية مصر ولاتفيا يوقعان تعديل اتفاق التعاون فى مجال التعليم والعلوم

الأحد، 12 يونيو 2022 01:27 م
وزيرا خارجية مصر ولاتفيا يوقعان تعديل اتفاق التعاون فى مجال التعليم والعلوم وزيرا خارجية مصر ولاتفيا
كتب أحمد جمعة

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وقع وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، مع‬⁩ إدجرز رينكيفيتش وزير خارجية لاتفيا، تعديل اتفاق التعاون في مجال التعليم والعلوم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية لاتفيا، وذلك لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".
 
وزيرا خارجية مصر ولاتفيا فى القاهرة
وزيرا خارجية مصر ولاتفيا فى القاهرة
 
وبدأت بعد ظهر اليوم الأحد، جلسة المباحثات بين وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ ووزير خارجية لاتفيا إدجرز رينكيفيتش.
 
وزيرا خارجية مصر ولاتفيا
وزيرا خارجية مصر ولاتفيا
 
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن اللقاء يأتى في إطار بحث تطوير العلاقات الثنائية بين مصر ولاتفيا.
 
ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد قليل .
 
 

وزير الخارجيه

سامح شكري

وزير خارجيه لاتفيا

اتفاقيه تعاون بين مصر ولاتفيا



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