وحدة "حياة كريمة" تتفقد مشروعات تحسين معيشة 52 ألف مواطن بقرية الرغامة فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فريق عمل وحدة حياة كريمة بالمحافظة برئاسة المهندس ناجح مصطفى بالمتابعة الميدانية للوقوف من على أرض الواقع لمعدلات تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ".

وتفقد أعضاء الوحدة قريتى الرغامة شرق و الرغامة غرب التابعين للقرية الرئيسيه كفور كوم أمبو ، و التى يبلغ عدد سكانها 52 ألف نسمه وتوابعها ألـ 34 قرية فرعية ونجع وكفر وتابع ، وذلك بمرافقة شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينه كوم أمبو ، ومسئولى شركه مياة الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية ، والكهرباء ، والجهاز المركزى للتعمير.

وأوضح ناجح مصطفى بأن جولة أعضاء وحدة حياة كريمة بقرية الرغامه شرق شملت مشروعات المجمع الزراعى ، وأيضاً مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى و مد شبكات الإنحدار ، وكذا مشروع إحلال وتجديد شبكات الكهرباء ، بالإضافة إلى مشروع رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد محمد عرابى الابتدائيه.

وأشار إلى أن أعضاء وحدة حياة كريمة تفقدوا عدد من المشروعات الجارية بقرية الرغامة غرب منها مشروع إنشاء محطة رافع الصرف الصحى ، بجانب مشروع رفع كفاءة وتطوير مركز شباب الرغامة غرب ، كما تم المرور على قطعة الأرض المخصصه لإنشاء موقف لسيارات السرفيس بالناحيه الغربيه على مساحه ٤ أفدنه بما يوازى 17 ألف م٢ بمنطقة رؤوف وذلك ضمن عدد 2 موقف سيرفيس لتفريغ مركز ومدينة كوم أمبو من المواقف العشوائية والتكدس المرورى.

وأكمل ناجح بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان سيتم سحب المشروعات المتأخرة عن البرامج الزمنية المحددة من الشركات أو المقاولين المتقاعسين ، علاوة على سرعة رفع التراكمات ونواتج الحفر أول بأول لفتح الطرق أمام حركة المشاه والمركبات لتيسير سبل المعيشة ، فضلاً عن تعليق بانرات ولوحات توضيحية للمشروعات الجارية مدون بها كافة البيانات والمعلومات لإطلاع المواطنين على حجم الآنجازات التي تشهدها القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .



مشروعات حياة كريمة باسوان (3)



مشروعات حياة كريمة باسوان (4)



مشروعات حياة كريمة باسوان (5)



مشروعات حياة كريمة باسوان (1)